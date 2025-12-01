محمد المر: عيد الاتحاد محطة متجددة لتعزيز قيم الوحدة وبناء المستقبل بالمعرفة والثقافة

دبي في الأول من ديسمبر /وام / أكد معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستذكر فيها اللحظات التاريخية التي جمعت أبناء الوطن على قيم الوحدة والتضامن وأسست لمسيرة حافلة بالإنجازات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون وجعلوا من الاتحاد ركيزة قوية للتقدم والازدهار على جميع الصعد.

وقال المر في تصريح بهذه المناسبة، إن قيمة هذا اليوم تكمن في ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة وغرس روح الانتماء والفخر في نفوس المواطنين وتوجيه البوصلة نحو المستقبل باعتبار يوم الاتحاد دعوة للأجيال القادمة لتجسيد رؤية الوطن وتحويل قيم الوحدة إلى واقع ملموس يسهم في النهضة التنموية الشاملة وتمكين الدولة من مواجهة تحديات الغد بثقة وعزيمة .

وأضاف:"أننا في هذه المناسبة الوطنية نجدد الولاء للقيادة الحكيمة على تعزيز القيم التي تشكل أساس مسيرة الدولة من خلال تحويل المعرفة والثقافة إلى أدوات فعالة لبناء المستقبل عبر المبادرات والبرامج التي تدعم مشاركة الأجيال الجديدة في نهضة وطنهم".