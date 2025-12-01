جامعة الفجيرة : عيد الاتحاد مناسبة تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز

الفجيرة في الأول من ديسمبر/وام / تقدم الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الكريم، سائلا الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والتقدم.

وأضاف الجاسم في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 أن عيد الاتحاد مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بماضينا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق.

وأكد جاهزية الجامعة الكاملة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دولة الإمارات، وتعزيز مستهدفاتها الوطنية، ودعم أولوياتها المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإبداع والابتكار سائلا الله أن يحفظ الإمارات وقيادتها، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن المعطاء بما يعزز مكانته وريادته بين الأمم.