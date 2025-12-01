هالة بدري : عيد الاتحاد يجسد الوحدة والهوية الوطنية

دبي في الاول من ديسمبر /وام/أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة تتجدد فيها مشاعر الانتماء للوطن والاعتزاز بالهوية والقيم المجتمعية ويتجسد فيها الترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن الذين يواصلون حمل إرث الآباء المؤسسين الذين وضعوا دعائم الاتحاد ومهدوا لمسيرة دولة عصرية مزدهرة.

وقالت بدري في تصريح لها بعيد الاتحاد إن الثاني من ديسمبر يعد رمزاً للوحدة وعلامة مضيئة في مسار التنمية التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات وجعلتها نموذجاً حضارياً عالمياً يتميز بالتنوع الثقافي والجاذبية للمواهب والمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال بفضل رؤية القيادة ونهجها الطموح.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تعكس روح التلاحم الوطني والطاقة الإيجابية والالتزام بتحقيق التطلعات المستقبلية مؤكدة تجديد الولاء للقيادة الرشيدة والعزم على مواصلة العمل من أجل بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة عبر ترسيخ قيم الإبداع والمعرفة وترجمة رؤية الدولة في مواصلة مسيرة التطور والتقدم والتنمية المستدام