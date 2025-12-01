"سندك" : عيد الاتحاد يُعلي من قيم الولاء والانتماء والترابط والتلاحم

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية“سندك”، أن عيد الاتحاد الـ 54 يمثل مناسبة وطنية تُعلي من قيم الولاء والانتماء والترابط والتلاحم، ويُجسد علامة فارقة ومشرقة في مسيرة دولة الإمارات، فهو اليوم الذي وضعت فيه أولى ركائز الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين وحدوا الرؤية، وأسسوا دولة خطت مسارها التنموي لتكون من أكثر الدول نمواً واستقراراً وتقدماً في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الامارات التي تواصل على ذات النهج ترسيخ مبادئ الاتحاد وقيمه، لنرى ثماره ومنجزاته المتوالية.

وقالت العوضي في تصريح لها إن الثاني من ديسمبر 1971 لم يكن مجرد تاريخ لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة، بل كان بداية لأقوى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسية ورفعة، ونرفع في وحدة ،سندك" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وأبناء وبنات الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات الازدهار والاستقرار والتقدم.