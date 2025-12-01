وزيرة التربية والتعليم : الإمارات رسّخت حضوراً عالمياً مؤثراً في مختلف القطاعات

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الذكرى الخالدة لعيد الاتحاد تُعد الأسمى في ذاكرة الوطن وأبنائه، إذ تستحضر فيها الأجيال قصةَ تأسيس دولة قامت على رؤية موحَّدة، وإرادة صادقة لصناعة مستقبل مشرق لشعب دولة الإمارات.

وقالت معاليها في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 إن دولة الإمارات، وبفضل الآباء المؤسسين وتكاتف أبنائها، تمكنت خلال عقودٍ قليلة من ترسيخ حضورٍ عالمي مؤثر في مختلف مجالات التنمية والإنجاز والقيم الإنسانية.

وبهذه المناسبة الوطنية، رفعت معاليها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، مؤكدةً أن ذكرى الاتحاد تجدد الالتزام بإعداد جيل إماراتي يحمل قيم الاتحاد، ويتسلح بالعلم والمعرفة، وقادر على صون مكتسبات الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، والمساهمة الفاعلة في صناعة مستقبله الواعد.