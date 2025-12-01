"دائرة الطاقة في أبوظبي": في عيد الاتحاد الـ 54 الإمارات تواصل مسارها التنموي نحو الريادة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ، أن ذكرى تأسيس دولة الامارات تمثل محطة وطنية نستحضر فيها رؤية الآباء المؤسسين الذين جعلوا من الاتحاد نهجاً راسخاً لبناء المستقبل، ووضعوا أسسه على التلاحم والوحدة، واليوم نواصل البناء مستلهمين من إنجازات الماضي رؤية تستشرف المستقبل وتسير على ضوء قيم الاتحاد والتعاضد، لتواصل دولتنا مسارها التنموي الطموح نحو الريادة في مختلف المستويات.

وقال الجروان في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54:"إن الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ما زالت حاضرة بحكمة وقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ويعزّز هذا المسار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برؤيته المستقبلية والتزامه بالابتكار والتنمية المستدامة وها هو اتحادنا يخطو بنا في كل يوم خطوات يسطرها التاريخ، فقد شهدت الامارات منذ قيام الاتحاد سلسلة متواصلة من الإنجازات النوعية، وترسخت فيها الهوية الوطنية، وتعزز فيها الانتماء تحت راية واحدة تجمع أبناء الوطن كافة".

وأضاف: "أننا في عيد الاتحاد الـ 54، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة ونؤكد للمجتمع مواصلتنا العمل بروح الاتحاد وتعزيز الشراكات، وتطوير قطاع الطاقة، بما يسهم في بناء وطن قوي ومستدام ومزدهر لأجيال الحاضر والمستقبل".

من جانبه قال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن هذه المناسبة الوطنية تعيد إلى الأذهان اللحظة التاريخية التي وُضعت فيها الأسس المتينة لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسّخت فيها قيم الوحدة والتلاحم بين القيادة الرشيدة وشعب الامارات.

وأضاف أن عيد الاتحاد محطة نتأمل فيها الرؤية السديدة التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي شكّلت منطلقاً لمسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يواصل مع إخوانه حكام الإمارات مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الاتحاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.

وأكد سعادته التزام دائرة الطاقة في أبوظبي بتمكين كوادرها الوطنية الشابة والارتقاء بقدراتها المهنية، كما تواصل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، تعزيز منظومة الطاقة والمياه لضمان خدمات مستدامة تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

وقال: "إننا نمضي قدماً في بناء قطاعٍ يتّسم بالمرونة ويستشرف المستقبل، ويواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بنية تحتية متطورة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في الابتكار والاستدامة".