"دبي للمرأة" : الإنجازات التي تشهدها الإمارات ثمرة رؤية قيادية راسخة

دبي في الأول من ديسمبر / وام / قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن الإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات تمثل ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، ونتاج الاستثمار المتواصل في الإنسان والعلم والتقنية، إلى جانب ترسيخ قيم الاتحاد التي وضع أسسها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، قبل أربعة وخمسين عاماً، والتي ما زالت تنير طريق الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأضافت سعادتها بمناسبة عيد الاتحاد ال54 أن هذه المناسبة الوطنية الغالية بما تحمله من معانٍ سامية، وما رافق مسيرة الاتحاد من قفزات تنموية بارزة، تشكل دافعاً لمضاعفة الجهود والحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواصلة الإنجازات بما يعزز مكانة الدولة عالمياً، مشيرةً إلى أن قيم الاتحاد ستبقى دائماً مصدر قوة وإلهام يدفع أبناء الإمارات بثقة نحو المستقبل.

ونوهت سعادتها بالدور الريادي للمرأة الإماراتية، مؤكدةً أنها قدمت نموذجاً مشرفاً في العطاء والتميز والإبداع بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستباقية التي آمنت بقدراتها ومنحتها الثقة لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التطوير.