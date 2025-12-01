هند بنت ماجد القاسمي : روح الاتحاد تتجسد في الإمارات عبر قيم العدالة وتمكين فئات المجتمع

الشارقة في الأول من ديسمبر/وام/ قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة إن روح الاتحاد تتجسد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر القيم التي قامت عليها منذ اليوم الأول، قيم العدالة، وتكافؤ الفرص، وتمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في مسيرة التنمية .

وأكدت الشيخة هند في كلمة لها بمناسبة عيد الاتحاد أن هذه القيم شكلت الأساس الذي أتاح للمرأة الإماراتية أن تتقدم بثقة، وتتحمل مسؤولياتها في مختلف الميادين، وتترك بصمتها الواضحة في المسيرة الوطنية للدولة واليوم، تقود المرأة المشاريع وتشارك في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والإبداع.

وأضافت : " في هذا السياق، يواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة دوره في دعم هذه المسيرة من خلال تمكين رائدات الأعمال، وتوفير البرامج والفرص التي تعزز مشاركتهن الاقتصادية نحن نؤمن بأن بناء المستقبل الذي نطمح إليه، يتطلب مشاركة المرأة في كل مرحلة من مراحل التنمية، وأن ريادة الأعمال النسائية أصبحت جزءاً أساسياً من قوة الاقتصاد الوطني ومرونته.. ومع كل مبادرة وبرنامج يطلقه المجلس، نحرص على ترسيخ المبادئ التي قامت عليها دولتنا لتظل نهجاً مستداماً للأجيال القادمة".