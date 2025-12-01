أحمد بن محمد: الثاني من ديسمبر يوم خالد في ذاكرة الوطن

دبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الثاني من ديسمبر سيبقى يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، وعنواناً لميلاد دولة اختارت لنفسها طريقاً واضحاً نحو قمم الريادة، ومضت فيه بثبات انطلاقاً من ركائز راسخة أرساها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعاً، والذين جسّدوا بإيمانهم بوحدة الكلمة وتكاتف الجهود، أسمى معاني العطاء لبناء وطن شامخ ينعم أبناؤه بمقومات الكرامة والازدهار.

وقال سموّه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 : "في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نتوجّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكُّام الإمارات، داعين المولى عزّ وجلّ أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفّق قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء".

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضعت رؤية واضحة لبناء مستقبل أكثر استدامة، عنوانها الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الوطنية.

وأكد سموّه أن الإعلام الإماراتي كان وما زال صوت الوطن ومرآة إنجازاته، وشريكاً فاعلاً في مسيرة الاتحاد منذ انطلاقها، حيث واكب مراحل التأسيس والبناء، ونقل للعالم قصة وطن آمن برسالته الإنسانية والتنموية، وبات نموذجاً ملهماً في تقديم محتوى مهني مسؤول، يُعلي من قيم الشفافية والمصداقية، ويحمل رسالة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام.

واختتم سموّ النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام كلمته قائلاً: "في هذا اليوم المجيد، نجدّد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل من أجل رفعة هذا الوطن وصون مكتسباته، والسير على نهج الآباء المؤسسين في الوحدة والتلاحم والعطاء لتظل راية الإمارات عالية خفّاقة بين الأمم، وليبقى اسمها عنواناً للخير والإنسانية والسلام، ومنارةً للأمل وصناعة المستقبل."