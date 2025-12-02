ابن بيّه: الامارات تمضي برؤية جعلت الحضارة نهجها والإنسان غايتها

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / رفع معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه رئيس مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين.

وأكد معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 أن هذا العيد هو فرصة لتجديد الصلة بقيم الآباء المؤسسين، قيم الخير والمحبة والعطاء، والتذكير بما بذلوه من جهود لبناء هذه الدولة على أسس متينة، قوامها التسامح والتعايش والتآزر وحب الخير للبشرية جمعاء، كما يعد كذلك مناسبة للدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل والأجر العظيم.

كما أشار معاليه أن معاني هذه الوحدة والاتحاد ليست مُجرّد مشاعر تُلهم أشعارا وتَفيضُ شعاراتٍ، وإنما هي تذكّر وتفكّر، تذكّر لنعم الله لنحسن شكرها، وتفكّر في دلالات هذا الحدث العظيم لنحسن الاقتداء به.

ونوّه معاليه في هذا السياق بمسيرة الوطن التي هي إحدى قصص النجاح والتميز، وسِير النهوض والازدهار، والتقدم والابتكار. مشيراً إلى أنها قصة ملهمة ونموذج يحتذى في عصرنا الحاضر، فهي بلاد قامت على مبادئ وقيم جمعت الكرم والكرامة والتسامح، والسماحة، والانفتاح، والمحافظة. إنها المحافظة على القيم الاصيلة والمبادئ السامية والانفتاح على إيجابيات العصر من تقدّم وحضارة إنسانية.

كما ذكّر معاليه بإنّ إرث زايد بما يمثله من الأمل المتجدّد والقيم الراسخة، هو القوة الدافعة التي مكّنت بلادنا - بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" - من الاضطلاع بدورها الكامل والريادي في صناعة مستقبل الإنسانية، وفق رؤية جعلت الشراكة الحضارية نهجها، والإنسان وسعادته غايتها، بثقة وطموح لا يعرفان حدّاً ولا نهاية.

ورفع معاليه الدعاء للمولى عز وجل بالمغفرة والرحمة للشيخ زايد وإخوانه المؤسسين وبدوام التوفيق والسداد لقيادتنا الرشيدة ومزيد الرخاء والازدهار لبلدنا الحبيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.