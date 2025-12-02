"الشارقة للدفاع المدني": في عيد الاتحاد نحتفي بالإنجازات في التنمية والأمن والاستقرار

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني إن الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين يمثل محطة وطنية نستعيد فيها معاني الاتحاد وما حمله من نهضة شاملة جعلت الإمارات نموذجاً في التنمية والأمن والاستقرار.

وأكد أن الإنجازات المتراكمة التي حققتها الدولة ما كانت لتتم لولا رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها ودعمت المؤسسات لتقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا إلى أن الدفاع المدني يشارك في هذا الحدث بروح الفخر إدراكاً منه بأن مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات جزءٌ أصيل من مسيرة البناء التي بدأتها الدولة منذ قيام الاتحاد.

وأشار إلى أن هيئة الشارقة للدفاع المدني ماضية في تعزيز جاهزيتها وتطوير منظومتها التشغيلية والتقنية من خلال الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الاستجابة وتحديث المعدات وفق أفضل المعايير العالمية.

من جانبه أكد سعادة العميد سعيد عبيد راشد السويدي نائب مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني أن عيد الاتحاد الرابع والخمسين يجسّد قيم الوحدة والعطاء والتكاتف التي قامت عليها دولة الإمارات ويعيد إلى الأذهان المسيرة المباركة التي قادها الآباء المؤسسون وواصلتها القيادة الحكيمة برؤية طموحة قادت الدولة إلى مكانة عالمية رائدة.

وأشار إلى أن هذا اليوم يحمل دلالة خاصة لمنتسبي الدفاع المدني الذين يترجمون حبهم للوطن من خلال أداء واجباتهم اليومية والاستعداد الدائم لخدمة المجتمع والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية هو تكريم لكل جهد مخلص يقدّمه العاملون في الميدان وفي الإدارات المختلفة.