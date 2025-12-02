أحمد بن حميد: عيد الاتحاد مناسبة تجسّد أسمى قيم الوحدة والتلاحم

عجمان في 2 ديسمبر /وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات وما حققته من نهضة شاملة ترتكز على اتحاد قوي، وإرادة وطنية مخلصة تدفعنا للمضي قدماً لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار.

ورفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: "في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل إجلال رحلة الاتحاد المباركة التي وحّدت الكلمة والقلوب، وشكلت حجر الزاوية لدولتنا العصرية القوية، التي باتت مثالاً عالمياً في التنمية والتطور، وبفضل القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية الطموحة تمضي دولة الإمارات إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار والإنجازات التي تتعاظم عاماً بعد عام، وترسخ ريادة الدولة ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف: "عيد الاتحاد ذكرى عزيزة تجسد تمسك أبناء الوطن بالقواعد الصلبة التي أرساها الآباء المؤسسون، وهو يوم لتجديد العهد والولاء على صون مكتسبات دولتنا وترسيخ حضورها العالمي، وهي تسير بثبات نحو غدٍ أكثر قوة وازدهاراً، مستمدة قوتها من مبادئ الاتحاد الخالدة".

واختتم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي كلمته قائلاً: "نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم الوطني الخالد، أنْ يديم على دولتنا وقيادتنا وشعبنا نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الإمارات بموفور من الخير والنماء والسلام والرخاء".