راشد بن حميد: عيد الاتحاد مناسبة لتعزيز التلاحم ورسم ملامح مستقبل مشرق

عجمان في 2 ديسمبر /وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ دولة الإمارات تستقبل الثاني من ديسمبر من كل عام وقد تصدرت سُلَّم المجد والارتقاء، وعززت مكانتها في مقدمة دول العالم مدفوعة بمسيرة التنمية والتطوير الشاملة في شتى ميادين الحياة، والتي يتسابق أبناء الإمارات إلى الإسهام فيها، مقتدين بالآباء المؤسسين الذين وضعوا حجر الأساس، ومن بعدهم القيادة الرشيدة التي تكمل مسيرة البناء.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة: "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، والشعب الإماراتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلاً الله جلَّ وعلا، أن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان والازدهار والتقدم، وعلى القيادة الحكيمة دوام الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي المزيد من العزة والإباء".

وأضاف، إنّ الطموح اللامحدود والإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين نحو غدٍ مشرق، ذلَّلت الصعاب ووضعت اللبنة الأولى للبنيان المتحد لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نشهده اليوم، مدعوماً بتلاحم الشعب الإماراتي بعزيمة وإصرار انطلاقاً من عمق الانتماء لتراب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي بذلت وتبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الإمارات وشعبها، والمضي قُدماً نحو المزيد من الازدهاء والتطور.

وقال: "إنّ عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العهد وتعزيز تلاحم الإماراتيين قيادةً وشعباً لصون مكتسبات الحاضر المزدهر، ورسم ملامح مستقبل مشرق، مؤكداً الاعتزاز بيوم تاريخي تتمحور حوله هويتنا الوطنية، ونستمد منه فخرنا وقوتنا، عاقدين العزم على استكمال مسيرة النهضة الحضارية الشاملة لدولتنا يداً بيد".

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كلمته بالتأكيد على أنّ مسيرة العز والمجد لدولة الإمارات العربية المتحدة ستظل مثالاً مُلهماً يُحتذى في الإصرار والعزيمة وصنع المستحيل، سائلا الله العليّ القدير أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها، وأنْ يجعلها دائماً موطناً للتسامح والتعايش، وعاصمة للسلام، ومنارة للازدهار والتقدم.