حميد بن عمار: عيد الاتحاد مناسبة نحتفي فيها بمسيرة وطن عظيم صنع المجد بيد أبنائه

عجمان في 2 ديسمبر /وام/ أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أنّ عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية، نحتفي فيها بمسيرة وطن عظيم صنع المجد بيد أبنائه، وشق طريقه نحو المستقبل بثقة ورؤية طموحة، تحت راية الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام الذين وهبوا حياتهم من أجل بناء دولة قوية متماسكة تنعم بالأمن والرخاء.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: "هذا اليوم ليس يوماً للاحتفال فحسب، بل هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء للوطن وقيادته، ولتأكيد إيماننا بأنّ الاتحاد سر قوة الإمارات وركيزة نهضتها واستقرارها، فما نشهده اليوم من تطور شامل في جميع القطاعات، ومن مكانة رفيعة لدولتنا على المستويين الإقليمي والعالمي، هو ثمرة رؤية حكيمة وقيادة استثنائية آمنت بالإنسان وبقدراته، وجعلت من سعادته ورفاهيته غاية وهدفاً".

وأضاف: "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعبنا الوفي الذي أثبت في كل مرحلة أنه ركيزة الاتحاد وسنده".

واختتم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي: "لقد أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والتسامح والابتكار، بفضل ما غرسه مؤسسوها من قيم راسخة وما تواصله قيادتنا الحكيمة من عمل دؤوب لبناء المستقبل، وفي هذه الذكرى الغالية، نجدد العهد على الوفاء للوطن، والولاء لقيادته، والعمل المخلص لرفعته وازدهاره، مستلهمين من روح الاتحاد معاني العطاء والانتماء والمسؤولية".