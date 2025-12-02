راشد بن عمار: نستمد من عيد الاتحاد القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة البناء

عجمان في 2 ديسمبر/ وام/ أكّد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أنّ عيد الاتحاد هو يوم للفخر والاعتزاز، نستحضر فيه قيم المؤسسين، ونستمد منه القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة البناء من أجل وطن يزداد رفعة وتألقاً كل عام.

وقال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إنه في هذه المناسبة نعبر عن فخرنا بمسيرة وطن عظيم صاغ ملامحه رجال أوفياء، آمنوا بالاتحاد طريقاً للعزة والنهضة، فبنوا دولة حديثة أصبحت نموذجاً يحتذى في التنمية والتسامح والريادة.

وأضاف أنه بهذه المناسبة الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات الذي أثبت على الدوام أنه شريك القيادة في البناء والإنجاز.

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي ، لقد كانت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، حجر الأساس في بناء دولة الاتحاد التي قدمت للعالم تجربة تنموية وإنسانية فريدة.

وأكمل: "اليوم، ونحن نحتفل بالذكرى الـ54، نجني ثمار تلك الرؤية الحكيمة، بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يسير على نهج المؤسسين، حاملاً راية العز والبناء، ومواصلاً رحلة التطوير نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".

وقال إن عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العهد بالعمل والوفاء، والتأكيد على أنّ الإنجازات التي تحققت ما كانت لتتم لولا تلاحم القيادة والشعب، وإيمان الجميع بأنّ الاتحاد أساس القوة والنهضة، وبفضله أصبحت الإمارات اليوم منارة عالمية في الاقتصاد، والتعليم، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بفضل رؤية قيادتها وجهود أبنائها، حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والوحدة والازدهار، وجعل رايتها خفّاقة بالعزّ والمجد في كل زمان ومكان.