المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: نحتفل باتحاد خالد بدأه الآباء المؤسسون ورسّخ دعائمه الأبناء المخلصون

عجمان في 2 ديسمبر /وام/ أكّد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أنّ الثاني من ديسمبر يوم وطني خالد نحتفل فيه بذكرى قيام اتحاد بدأه الآباء المؤسسون، ورسّخ دعائمه وبنيانه الأبناء المخلصون بعزيمة وإرادة لا تلينان على مرّ 54 عاماً.

وقال سعادته في كلمة بمناسبة عيد الاتّحاد الـ54: "في هذا اليوم نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

وأضاف: "عيد الاتحاد مناسبة للتذكير بالقيم الوطنية التي نشأنا عليها، وتأكيد على مسؤوليتنا لصون منجزات الوطن، والسعي الدؤوب إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ دولة الإمارات ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي هذا اليوم نجدد عهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، التي وضعت الإنسان في صميم خططها التنموية، وفتحت أمامه آفاق المستقبل، مشجعة إياه على الابتكار والإبداع، ونؤكد التزامنا العمل بكل إخلاص للحفاظ على أمن وازدهار دولتنا، وترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة".

واختتم بالقول: "كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة أزهى وأقوى، وهي تمضي بمسيرة العطاء والبناء، وتؤكد للعالم أنّ اتحادها هو أساس قوتها ومصدر عزتها، ونسأل الله أنْ يديم على الإمارات وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة الأمن والأمان والاطمئنان، وأن ترفل دائماً بثوب الخير والرفاه والاستقرار".