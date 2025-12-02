سلطان بن حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية بإنجازات نوعية سطرها أبناؤها المخلصين

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام/ أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، أن الإمارات رسخت مكانتها العالمية بإنجازات نوعية سطرها أبناؤها المخلصين في المجالات كافة، مستلهمين إرث التأسيس وقوة الاتحاد ورؤية القيادة الرشيدة التي جعلت رفعة الإنسان هدفاً وغاية.

ورفع أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، مهنئا أصحاب السمو الشيوخ وشعب الإمارات، سائلا الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والتطور والازدهار.

وأكد بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، التزام نادي العين بالسير على هذا النهج، ورفع راية الإمارات عالية خفّاقة، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، لافتا إلى أن النادي سيظل دائماً شعلة وطنية تُجسّد روح العطاء والانتماء للوطن.