محمد بن سلطان بن خليفة: عيد الاتحاد يجسد مسيرة النمو والتطور والازدهار

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد المسيرة المشرقة التي انطلقت بإرادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين وضعوا أساس دولة قوية وموحدة.

وقال الشيخ محمد بن سلطان، إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل صناعة الإنجازات وترسيخ حضورها العالمي في مختلف المجالات، بفضل رؤية طموحة تستثمر في الإنسان وتدعم التنمية المستدامة والابتكار.

وأضاف أن قطاع الرياضات البحرية يشكّل جزءاً أصيلاً من هذه المسيرة، ويرسخ ارتباط أبناء الإمارات بالبحر كهوية وموروث وتاريخ، واستمرار اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في إطلاق المبادرات والبرامج المختلفة، لتعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية ودعم المواهب الوطنية.

وأشار إلى أن الاحتفالات الوطنية مناسبة مهمة، لتجديد العهد والولاء للقيادة، وتعزيز روح الاتحاد، وتدفع أبناء الإمارات لمواصلة مسيرة العطاء والنمو والازدهار، لصون مكتسبات الوطن في المجالات كافة.