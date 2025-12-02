8 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة منافسات "دولية أبوظبي" للشوزن

العين في 2 ديسمبر /وام/ أكد العميد حسن بن هدية الشحي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، مشاركة 8 من الأطقم التحكيمية الإماراتية في بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، تم توزيعهم على 8 ميادين، بعد نجاحهم في اجتياز الدورة التأهيلية الخاصة بالبطولة، واعتمادهم من الاتحاد العالمي للرماية.

وأشار إلى أن الحكام الإمارتيين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة التحكيمية، وانهم سيخضعون للتقييم بعد نهاية البطولة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم، لضمان استمرار مشاركتهم في البطولات العالمية.

وأوضح الشحي أن مؤشرات المنافسة القوية في اليومين الأول والثاني للبطولة، تؤكد المستويات الفنية العالمية للرماة.

ووصف مشاركة منتخب الإمارات في البطولة، بأنها محطة نوعية تسهم بقدر كبير في تطوير مهاراتهم، والاستفادة من الاحتكاك مع نخبة الرماة، وصولا إلى المستويات التنافسية العالمية.