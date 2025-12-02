‎مدير عام "نقل عجمان": عيد الاتحاد مناسبة نستمد منها العزم لمواصلة البناء والتطوير

عجمان في 2 ديسمبر/ وام/ أكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن عيد الاتحاد يمثل محطة فخر واعتزاز نستحضر فيها قيم المؤسسين، ونستمد منها القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة البناء من أجل وطن أكثر تقدماً وازدهاراً.

وقال سعادته بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 ، إنه في هذا اليوم، نحتفي بمسيرة وطنٍ عظيم صنع مجده قادةٌ مخلصون، ووحَّده شعبٌ آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة ومنطلق النهضة، لقد أرَسَى الآباء المؤسسون دعائم دولة حديثة جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والازدهار.

وأضاف أنه في إمارة عجمان، تواصل هيئة النقل العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير منظومة نقل متكاملة، آمنة، ومستدامة، تعكس طموحات الدولة وتواكب مسيرة الابتكار والتحول الرقمي، وقد حققت الهيئة خلال الفترة الماضية إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز جودة الحياة وترسيخ حضور النقل الذكي بوصفه داعماً رئيسياً لنهضة الإمارة والدولة.

وقال في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن، وتعزيز مكانة إمارة عجمان ودولة الإمارات بين أفضل دول العالم. حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والاتحاد والرخاء.