مدير عام "الاتحادية للضرائب": عيد الاتحاد محطة لتجديد الالتزام بمسيرة الازدهار

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام/ أكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 يأتي في مرحلة هامة من تاريخنا الحديث، تواصل خلالها قيادتنا الرشيدة الجهود الخيرة والعطاء الوطني، لاستشراف مُستقبل مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها دولتنا في جميع القطاعات.

ورفع سعادته، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على جهودهم الكريمة وتوجيهاتهم السديدة لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات إقليمياً ودولياً.

وقال نؤكد في الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة العمل وبذل الجهود لمواكبة هذه الريادة، وتعزيز مُساهمة القطاع الضريبي في النمو الاقتصادي الوطني المُستدام، عبر رؤيتنا كهيئة ضريبية رائدة عالمياً تُعزز الاستدامة المالية.

وأضاف سعادة خالد البستاني، إننا نستذكر بفخر واعتزاز مسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، "طيب الله ثراهم"، الذين رسخوا أسس دولتنا التي تواصل إبهار العالم بنهضتها الحضارية، ونجحوا في غرس روح الانتماء في نفوس أبناء شعبنا لنظل تحت قيادتنا الحكيمة من أسعد شعوب الأرض.