سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفل برأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

رأس الخيمة في 2 ديسمبر/ وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة

الاحتفالية الوطنية الخاصة التي أقامتها عائلة المغفور له علي يوسف الشعرون الشميلي في منطقة شمل جلفار برأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة.

حضر الاحتفالية سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك برأس الخيمة وعدد من الشخصيات والمسؤولين وأبناء القبائل.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 يمثل ذكرى عزيزة على القلوب تحمل في طياتها تاريخ دولتنا وماحققته من نماء ورخاء وهو يوم يحمل الكثير من قيم الوفاء والاعتزاز بروح الانتماء لهذه الأرض الطيبة.

وأكد أن هذا الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية ما هو إلا جزء بسيط من الاحتفالات الكبيرة والفرحة العارمة التي تعم بلادنا من شرقها إلى غربها، ولا تقتصر فيها الفرحة على المواطنين فقط، بل يشاركنا فيها جميع المقيمين على أرض هذه الدولة من مختلف الجنسيات مثمنا المبادرة الوطنية التي أقامتها عائلة المغفور له علي يوسف الشعرون الشميلي في تنظم احتفالية وطنية خاصة بهذه المناسبة الغالية.

من جانبها عبرت عائلة المغفور له علي يوسف الشعرون الشميلي عن سعادتهم وفرحتهم في تنظيم هذه الاحتفالية كعبرون محب وولاء للوطن رافعين التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة وإلى شعب الإمارات الوفي متمنين لها دوام التقدم والازدهار، ومعاهدين حكومتنا على مواصلة العطاء، مجددين الولاء والإخلاص لهذا الوطن الغالي ولقيادته الرشيدة.

وتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات التراثية واللوحات الوطنية والشعبية والأهازيج التي عبرت عن أصالة الموروث الشعبي الإماراتي كما قدمت فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة عدد من الاستعراضات التي نالت إعجاب الحضور إلى جانب من عدد من الفعاليات الأخرى.