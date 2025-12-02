"أبوظبي للزراعة": نحتفي بعيد الاتحاد الـ54 بمسيرة وطن استثنائي

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام / قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: في عيد الاتحاد الـ54 نحتفي بمسيرة وطن استثنائي، تأسس على قيم الوحدة والتعاضد وترسخت الانجازات النوعية برؤية ملهمة من قيادة الدولة الرشيدة التي تقود الإمارات بثبات نحو الريادة العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للتميز والابتكار.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الذي يعقد هذا العام تحت شعار "متحدون"، ليجسد الروح الحقيقية للاتحاد، ويعكس الروابط الثقافية والاجتماعية التي تجمع كل من يعتبر الإمارات وطناً له.

وأشار إلى أن عيد الاتحاد يمثل لنا جميعاً محطة للتأمل في مسيرة دولتنا المجيدة، والفخر بما تحقق من إنجازات، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، وفي هذا اليوم، نستحضر القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا، ونجدد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات وطننا الغالي.