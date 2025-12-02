"التنمية الأسرية": رؤية القيادة الرشيدة تقود الإمارات نحو ريادة عالمية ومستقبل مزدهر

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام / أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة قادرة على صنع ما هو أبعد مما توصلت إليه من ريادة في مختلف المجالات، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت نموذجا تنمويا متفردا، يقوم على الاستثمار في الإنسان أولاً، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين المجتمع بكل فئاته.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 إن النهج الملهم للقيادة الرشيدة مكن دولة الإمارات من تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة وصناعة المستقبل، وهو ما يقود الدولة بثقة نحو ريادة عالمية ومستقبل أكثر ازدهاراً، وذلك امتداداً للإرث الخالد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين وضعوا أسس دولة الاتحاد على قيم الوحدة والتلاحم والبذل والإخلاص، حتى أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً لمسيرة تنموية راسخة، رسم ملامحها القادة المؤسسون، وحمل رايتها أبناء الوطن جيلاً بعد جيل، لتظل الدولة عنواناً للبناء والإنجاز، وموطناً للأمل وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تواصل العمل بروح الاتحاد، مستلهمة نهج القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وأسرة مستقرة، وذلك من خلال تقديم خدمات اجتماعية رائدة تسهم في رفاه المجتمع وتعزيز جودة حياة أفراده.