أهالي شعم والمناطق المجاورة في رأس الخيمة يحتفلون بعيد الاتحاد الـ54

رأس الخيمة في 2 ديسمبر/ وام / احتفى أبناء منطقة شعم والمناطق المجاورة في شمال إمارة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ54 عبر مسيرة شارك فيها أبناء الوطن من مختلف فئاتهم ليرسموا لوحة وطنية تجسّد تلاحم أبناء الإمارات واعتزازهم برايتهم ووطنهم وقيادتهم.

وتحولت المسيرة التي توافد عليها المشاركون إلى عرس وطني مهيب جمعت أهالي المنطقة والمناطق المجاورة في مشهد يعكس عمق الولاء والانتماء لدولة الإمارات.

وانطلقت المسيرة بمقدمة موكب من كوكبة من الخيالة يرافقهم آلاف المواطنين حاملين علم الإمارات الذي يبلغ طوله نحو 1200 متر، مشكلين سلسلة بشرية على طول المسيرة تعكس وحدة الصف والترابط بين أبناء المجتمع.

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المسيرة، ارتسمت على وجوه المشاركين مشاعر الفخر والاعتزاز، حيث وقف كبار المواطنين إلى جانب الأطفال والشباب لتشكيل صف واحد يحمل العلم، مؤكدين أن حب الوطن إرث يُنقل من جيل إلى جيل.

وأسهم وجود كبار المواطنين في تذكير الجميع بقيم الاتحاد وتاريخ الدولة، فيما عبّر الأطفال بعفويتهم وحماسهم عن مستقبل مشرق مبني على هذا الإرث العظيم.

ورفع المشاركون العلم على طول مسار المسيرة، مرددين الأهازيج الوطنية ورافعين شعارات تعكس ولاءهم للوطن واعتزازهم بقيادتهم ، لتشكل المشاركة الجماعية لوحة وطنية رائعة تعكس ترابط المجتمع وتلاحمه.

وعبّر أهالي منطقة شعم والمناطق المجاورة عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة، الوطنية الغالية مؤكدين أنهم سيواصلون مضاعفة جهودهم لتحقيق التميز والريادة في مسيرة الخير والعطاء، وحماية الوطن والدفاع عن مكتسباته بكل إخلاص، معاهدين الله على الوفاء للقيادة والوطن.

وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات واللوحات الوطنية والفنون التراثية الإماراتية ابتهاحا بهذه المناسبة الوطنية.