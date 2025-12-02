النمسا تدعم بناء جسور التعاون وتحرير حركة التجارة العالمية

فيينا في 2 ديسمبر/ وام / دعت بيآتا ماينل - رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، إلى بناء الجسور التعاون، والنظر إلى اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع دول السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"، باعتبرتها فرصة عظيمة للنمسا وأوروبا.

وأعلنت الوزيرة النمساوية دعمها لحرية حركة التجارة، وحثت التحالف الحاكم في النمسا، على الموافقة على اتفاقية "ميركوسور"، التي تؤسس لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة تضم نحو 700 مليون نسمة، وقالت " يجب على النمسا وأوروبا التركيز بشكل متزايد على مناطق توفر فرصًا للتعاون الاقتصادي والأمني".

وفي إطار جهود وزيرة الخارجية لضمان موافقة النمسا على اتفاقية "ميركوسور"، حذرت ماينل-رايزنجر، زعيمة الحزب الليبرالي الائتلافي، من العواقب المترتبة على فشل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وسبق أن عارضتها دول أوروبية منها النمسا في عام 2021.

وأكد أحدث تقرير، صادر عن غرفة الاقتصاد الاتحادية النمساوية، استفادة اقتصاد النمسا من مزايا كبيرة متوقعة، مشيراً إلى أن الصادرات الأوروبية إلى دول مجموعة "ميركوسور"، تؤمن حالياً نحو 32 ألف وظيفة في النمسا.

وتتوقع الدراسة إضافة نحو ألفي فرصة عمل صناعية جديدة، وزيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي بنحو 300 مليون يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع استفادة الشركات النمساوية من إلغاء أكثر من 90% من الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات.