ارتفاع معدل التضخم في النمسا في نوفمبر

فيينا في 2 ديسمبر/ وام / ارتفع معدل التضخم في النمسا بشكل طفيف مسجلاً 4.1% في شهر نوفمبر الماضي ، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة على أساس شهري وفق بيانات هيئة الإحصاء النمساوية اليوم.

وشهد قطاع الطاقة أكبر ارتفاع في الأسعار، كما ازدادت حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتبغ، فيما ساهم قطاع الخدمات بشكل كبير في تعزيز وتيرة التضخم.

وقالت مانويلا لينك مديرة الهيئة: نشهد حالياً أكبر ارتفاع في أسعار الطاقة، موضحة أن تكاليف الطاقة ارتفعت في نوفمبر بنسبة 10.9%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة بلغت 9.4% في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن أحد أهم أسباب ارتفاع التضخم يرجع إلى توقف الدعم الحكومي لأسعار الطاقة منذ بداية العام.

وسجلت الأرقام المحدثة زيادة كبيرة في أسعار قطاع الخدمات، الذي يشمل المطاعم والاتصالات والترفيه ووسائل الإعلام، حيث كان أحد أقوى محركات للأسعار بنسبة بلغت 4.5%،كما اشتد الاتجاه التصاعدي لزيادة أسعار الأغذية والتبغ والمشروبات بزيادة قدرها 4.4 %، بعد 4.0 % في أكتوبر الماضي، فيما ظلت أسعار السلع الصناعية معتدلة بزيادة قدرها 1.3% في نوفمبر.