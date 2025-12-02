مشاركون يشيدون بقوة المنافسة وجودة التنظيم في "دولية أبوظبي للشوزن"

العين في 2 ديسمبر/ وام / أكد مشاركون في بطولة أبوظبي الدولية للشوزن القيمة التنافسية الكبيرة للبطولة، في ظل مشاركة رماة من مختلف دول العالم، مشيرين إلى جودة التنظيم ومستوى التجهيزات التي يوفرها نادي العين للفروسية والرماية وفق أعلى المواصفات المعتمدة في رياضات الرماية.

وقال الرامي المصري يحيى كفافي إن البطولة تشهد منافسة قوية نظراً لمشاركة نخبة من أبرز رماة العالم، والحرص الكبير من جميع المشاركين على تقديم أفضل المستويات وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الفئات.

وأكد أهمية مشاركة الرماة العرب في مثل هذه الاستحقاقات الدولية لما تتيحه من فرص لتطوير قدراتهم واكتساب خبرات جديدة تعزز حضورهم في البطولات الكبرى.

من جانبه أعرب البريطاني بريه تايلور، البالغ من العمر 16 عاماً، عن سعادته بالمشاركة في البطولة وبوجوده في دولة الإمارات وسط أجواء تنظيمية متميزة وبيئة تنافسية متطورة في ميادين الرماية، مؤكداً تطلعه إلى تقديم أداء قوي يضمن له نتائج إيجابية يشعر بالفخر تجاهها.

وأوضح البرتغالي لويس فيرير (68 عاماً)، أن البطولة تعد من الفعاليات المهمة على مستوى رياضة الشوزن، نظراً للمشاركة العالمية الواسعة فيها والمنافسة على المراكز الأولى، مؤكداً حرصه على مواصلة ممارسة هذه الرياضة رغم تقدم العمر، معرباً عن فخره بما يقدمه في اللعبة التي يحبها ويحرص على الاستمرار فيها.

وأشاد فيرير بالمستوى المتقدم للتجهيزات وميادين الرماية في نادي العين للفروسية والرماية، إضافة إلى الاهتمام الكبير من اللجنة المنظمة وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان نجاح البطولة.

بدوره أكد عادل الحماد، رئيس وفد نادي الكويت الوطني للرماية، مشاركة 35 رامياً في البطولة بهدف تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم والتعرف على ثقافات وتجارب جديدة في مجال الرماية.

وأثنى على التنظيم الراقي وتوفير بيئة نموذجية للمشاركين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في تنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الدولية.