"أبوظبي للتراث": نجدد العهد على مواصلة العمل وتعزيز مسيرة الإنجازات

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام / أكد معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن اتحاد دولتنا سيبقى الإنجاز الأعظم، والركيزة التي قامت عليها نهضتنا الحديثة، ويجسد روح الوحدة التي جمعت أبناء الإمارات، وإرث ورؤية وجهود المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، الذين أرسوا قواعد هذا الوطن، وغرسوا قيم الهوية الوطنية.

وقال في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: إننا نجدد العهد على مواصلة العمل، واستكمال مسيرة الإنجازات، تنفيذاً للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تجسد استشراف المستقبل وتطوير مختلف القطاعات.