بلجيكا تفتح تحقيقا في قضايا احتيال تتعلق ببرامج ممولة من الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الشباب

بروكسل في 2 ديسمبر/ وام / أطلقت السلطات البلجيكية تحقيقًا في قضايا احتيال مشتبه بها تتعلق ببرامج تدريبية ممولة من الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الشباب، مما أدى إلى مداهمات في عدة مؤسسات أوروبية بارزة.

وأدى هذا التحقيق، الذي قادته النيابة العامة الأوروبية إلى توقيف ثلاثة مشتبه بهم، حيث تم تفتيش عدة مواقع تشمل مقر خدمة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وكلية أوروبا في مدينة بروج، وكذلك بعض المنازل الخاصة.

وتركز التحقيقات على أكاديمية الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية، وهي برنامج تدريبي مخصص للدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويُعتقد أن التحقيق يتعامل مع مخالفات في استخدام الأموال المخصصة لمبادرات التدريب التي تنظمها الأكاديمية.

وأكدت النيابة العامة الأوروبية في بيان لها أن المداهمات تمت بعد موافقة قاضي التحقيق ودعم من الشرطة الفيدرالية البلجيكية وقد تم تنسيق العملية بعد ظهور مزاعم حول وجود احتيال يتعلق بتمويل وإدارة برامج التدريب الدبلوماسي.

تخضع كل من خدمة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن السياسة الخارجية والأنشطة الدبلوماسية للاتحاد، وكلية أوروبا، وهي مؤسسة أكاديمية متخصصة في الدراسات الأوروبية، للتحقيق في إطار هذه القضية.

ويُعد هذا التحقيق واحدًا من أحدث التحقيقات البارزة حول كيفية إدارة الأموال الأوروبية.

والتحقيق لا يزال جارياً، حيث تعمل السلطات البلجيكية بشكل وثيق مع المدعين العامين الأوروبيين للكشف عن كامل تفاصيل قضية الاحتيال المزعومة.

ويظل التركيز خلال هذه التحقيقات على ضمان المساءلة والشفافية في إدارة الموارد الأوروبية، خاصةً فيما يتعلق ببرامج التدريب الدبلوماسي التي تهدف إلى تعزيز مهارات دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي المستقبليين.