"سامسونج" تكشف رسميا عن "جالاكسي زد تراي فولد" أول هاتف ثلاثي الطي بشاشة 10 بوصات

سيئول في 2 ديسمبر / وام / أزاحت شركة "سامسونج" للإلكترونيات الستار رسميا، اليوم، عن أول هواتفها ثلاثية الطي "جالاكسي زد تراي فولد"، الذي يتحول عند فتحه بالكامل إلى جهاز لوحي بشاشة قياس 10 بوصات، في خطوة تعزز ريادة الشركة في سوق الهواتف القابلة للطي.

ويتميز الجهاز بتصميم هو الأرق حتى الآن بين إصدارات سامسونج القابلة للطي، حيث يبلغ سمكه 3.9 ملم فقط عند الفتح، و12.9 ملم عند الطي، بوزن إجمالي يبلغ 309 غرامات.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة غطاء خارجية بمقاس 6.5 بوصة، مما يمنح المستخدمين مرونة عالية لتكييف الجهاز مع مختلف سيناريوهات الاستخدام.

وعلى صعيد الأداء، يعمل الهاتف بمنصة "سنابدراغون 8 إيليت موبايل" المخصصة لأجهزة "جالاكسي"، كما يعتمد تصميمه على آلية الطي نحو الداخل، وتم تعزيزه بتقنيات حماية متطورة تشمل نظاما ذكيا ينبه المستخدم عبر الاهتزازات عند اكتشاف أي خلل قد يؤثر على سلامة الشاشة.

ومن المقرر طرح الهاتف رسميا في السوق المحلية يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث سيتوفر بإصدار واحد باللون الأسود وبسعة تخزين 512 جيجابايت.

