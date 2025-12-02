انطلاق النسخة الأطول في تاريخ “رحلة الهجن” من أبوظبي إلى دبي بمشاركة 29 متسابقا من 18 جنسية

دبي في 2 ديسمبر/ وام / أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اليوم عن انطلاق النسخة الثانية عشرة من رحلة الهجن في مسار يعد الأطول في تاريخ الرحلة منذ انطلاقها عام 2014 بهدف حفظ الموروث الإماراتي وتسليط الضوء على الهجن كركيزة أساسية من ركائز الحياة القديمة في الصحراء ووسيلة النقل الرئيسة التي ارتبط بها الإنسان الإماراتي عبر التاريخ.

وتقطع القافلة التي انطلق يوم 30 نوفمبر مسافة 1050 كيلومترا على ظهور الهجن من منطقة السلع في العاصمة أبوظبي وصولا إلى القرية التراثية في القرية العالمية بدبي وذلك عبر خط سير يحاكي طريق الحجاج التاريخي في الدولة بما يعكس الارتباط العميق بالذاكرة الوطنية ويعيد إحياء واحدة من أهم مسارات القوافل العربية عبر الزمن ويمتد المسار على مدار 21 يوما من المسير المتواصل في تجربة تعكس معاني التحمل والصبر والعودة إلى الجذور.

ويشارك في الرحلة هذا العام 29 متسابقا يمثلون 18 جنسية جرى اختيارهم بعد اجتياز مراحل تدريبية مكثفة بإشراف خبراء المركز الأمر الذي يجعل الرحلة تجربة إنسانية واجتماعية تعزز التعرف على قيم البساطة والاعتماد على الذات والتعاون وروح الصحراء.

وقال سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وقائد القافلة إن الرحلة ليست عبورا جغرافيا فحسب بل عبورا روحيا داخليا يشكل امتحانا للقيم واستعادة لمعاني الصبر والصدق وتحمل المشقة.

وأضاف أن هذه النسخة هي الأطول والأكثر رمزية لأنها تعيد تقديم تجربة عاشها الأجداد بإيمان عميق وتجسد قدرة الهجن على الربط بين الماضي والحاضر وترسيخ فهم الهوية الوطنية.

وتبدأ الرحلة من منطقة السلع مرورا بعدد من المحطات الصحراوية وصولا إلى دبي يوم 20 ديسمبر حيث تختتم فعالياتها في القرية التراثية في القرية العالمي.