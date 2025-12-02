مصر تدعو لتنفيذ "المرحلة الثانية" من خطة ترامب بشأن غزة

برلين في 2 ديسمبر/ وام / أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، ضرورة الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن غزة بعد أن أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، كشف عبد العاطي عن ترحيب مصري ألماني بالقرار الأممي الذي ينص على تشكيل ثلاث آليات انتقالية تنتهي ولايتها في ديسمبر 2027، وهي: مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، واللجنة الإدارية الفلسطينية.

وفي الملف الأمني، أعلن أن مصر تجري حاليا تدريبات لعناصر الشرطة الفلسطينية على أراضيها لتجنب أي فراغ أمني، مؤكدا وجود قوات جاهزة للانتشار الفوري، ودعا إلى دعم أوروبي عبر بعثتي (EUBAM) و(EUPOL) لتأهيل الكوادر الأمنية وضمان النظام العام.

وعلى صعيد إعادة الإعمار، أوضح عبدالعاطي أن القاهرة تنسق مع واشنطن لتحديد موعد لمؤتمر دولي برئاسة مصرية أمريكية مشتركة، يستند إلى "الخطة العربية الإسلامية" المعتمدة في مارس الماضي، وبمشاركة رئيسية من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لضمان التعافي المبكر للقطاع قبل حلول الشتاء.

