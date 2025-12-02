شرطة دبي تنظم فعاليات لأصحاب الهمم احتفاء بعيد الاتحاد

دبي في 2 ديسمبر / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، احتفالية مجتمعية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، وذلك في إطار التزام شرطة دبي بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي، وتكريس مبادئ السعادة والتسامح لدى جميع فئات المجتمع.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة، مشاركة واسعة من الأطفال من أصحاب الهمم وأسرهم، إلى جانب حضور عدد من الضباط والمتطوعين وممثلي الجهات المشاركة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، شملت ورش رسم حية أطلقت العنان لإبداع المشاركين، وعروضاً للدوريات الأمنية السياحية الفارهة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.

وأضفت دمية الشرطية "آمنة" طابعاً مرحاً على الأجواء من خلال تفاعلها مع الأطفال، ومساهمتها في نقل رسائل توعوية بأسلوب مبسط وجاذب، يعكس نهج شرطة دبي في تعزيز التواصل الإنساني والمجتمعي بوسائل مبتكرة.