"أبوظبي للتقاعد" يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام / نظم صندوق أبوظبي للتقاعد احتفالية بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54، شملت مجموعة من الفعاليات التراثية التي تجسد روح الاتحاد وتاريخ الإمارات العريق.

وتضمنت الفعاليات عروضا فنية من التراث الإماراتي ومعرضا للحرف اليدوية التقليدية بالإضافة إلى سوق شعبي ومسابقات ثقافية وتراثية تبرز مسيرة التقدم والازدهار التي شهدتها الدولة.

وقال سعادة سالم راشد النعيمي، العضو المنتدب بالصندوق: نحتفي اليوم بإنجازات وطن جمعنا على قيم الاتحاد والعمل الدؤوب، ونسير بخطى ثابتة على إرث الآباء المؤسسين الذين رسموا ملامح المستقبل بأيديهم، ونحن اليوم نرفع راية الإمارات بفخر، ملتزمين بدورنا في دعم التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار الوطن ونجاحه في مختلف المجالات، تحت قيادة حكيمة تضع مصلحة الوطن والمجتمع في صميم أولوياتها.

من جانبه قال سعادة خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: نحتفل اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا، تجسد تلاحم أبناء الوطن وتوحّدهم في الاحتفال بمسيرة وطنية ملهمة فهذه المناسبة تعكس قيم الاتحاد والعمل المشترك، وتجدد العزم على المضي قدمًا نحو مستقبل مشرق ودولة مزدهرة لكل أبنائها.

وقال سعادة خليفة السويدي، المدير العام لشؤون الاستثمار بالصندوق إن ذكرى الاتحاد مناسبة غالية على قلوبنا نجدد فيها العهد والولاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة.