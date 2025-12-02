"غرفة الشارقة" تطلق عروض التسوق 2025 - 2026 بتخفيضات كبرى وفعاليات شتوية

الشارقة في 2 ديسمبر / وام / أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة "عروض الشارقة للتسوق 2025 - 2026" - الحدث الترويجي السنوي الأبرز الذي تنظمه الغرفة على أجندة قطاع تجارة التجزئة في الإمارة - معلنة بدء موسم حافل من المفاجآت التسويقية والترفيهية التي تستمر حتى 15 يناير 2026.

وتغطي العروض جميع مناطق ومدن إمارة الشارقة بمشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والأسواق المركزية وآلاف المحال التجارية التي توفر للمتسوقين من سكان الإمارة وزوارها حزمة متكاملة من التخفيضات الكبرى على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية إلى جانب الفعاليات الترفيهية والتراثية المصاحبة التي تبرز الوجه السياحي للشارقة، حيث تكتسب العروض زخماً خاصاً لتزامنها مع حلول موسم الشتاء وقرب احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن "عروض الشارقة للتسوق" تحافظ على مكانتها كإحدى المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق الرائدة في المنطقة، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص سنوياً على تنظيم هذا الحدث لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ودعم قطاع التجزئة عبر توفير منصات ترويجية مستدامة تستقطب رواد الأعمال والمستثمرين.

وقال إن شمولية العروض وتنوعها يساهمان في دعم السياحة الداخلية وتوفير تجارب فريدة تمنح المقيمين والزوار أجمل الأوقات خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الحراك التجاري ينعكس إيجاباً على تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة ويلبي احتياجات القطاع الخاص من خلال زيادة المبيعات وتنشيط الأسواق.

وأوضح سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تسعى باستمرار لتطوير الفعاليات التي تنظمها وترعاها من خلال الابتكار الذي يكفل أعلى مستويات الاستجابة لاحتياجات السوق وإسعاد الجمهور ورفع عائدات قطاع التجزئة، مؤكداً أن توفر السلع المتنوعة بتخفيضات من كبرى العلامات التجارية فضلاً عن التجارب الترفيهية والجوائز الفورية يعزز من مؤشرات سعادة الجمهور وبناء صلة بين مجتمع الإمارة والعروض الترويجية لمواصلة تحقيق نقلات نوعية في كيفية دعم مبيعات الشركاء في قطاع التجزئة.

ودعما للحراك التجاري المصاحب لعروض الشارقة للتسوق، أعدت غرفة الشارقة خطة متكاملة تغطي مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وتشمل مناطق النهدة والجادة والقرائن والذيد وكلباء وخورفكان ومختلف مراكز التسوق الكبرى في الإمارة.

وضمن إستراتيجية الغرفة لتوسيع نطاق العروض، تنتظر رواد التسوق في المنطقة الشرقية فعاليات وعروض متميزة في "سوق الجبيل" بمدينة كلباء، كما تشهد عروض التسوق مشاركة نوعية في "مهرجان ضواحي" عبر منصة مشتركة تجمع بين غرفة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تقدم باقة من ورش العمل التفاعلية والمسابقات والجوائز إلى جانب حضور شخصية "شمسة" الأيقونية التي ارتبطت بذاكرة عروض الشارقة للتسوق.