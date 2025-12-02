1300 قتيل و800 مفقود حصيلة فيضانات إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند

عواصم في 2 ديسمبر/ وام / تجاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، في كل من إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 1303 قتلى، فيما لا يزال أكثر من 800 شخص في عداد المفقودين.

وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ "712" قتيلا، تلتها سريلانكا "410"، ثم تايلاند "181".

وحذر، رئيس سيريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي من أن الحصيلة الحالية ليست نهائية، في وقت تعاني فيه مدينة "كاندي" من أزمة مياه حادة، وسط مخاوف رسمية من تفاقم الوضع الإنساني مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات جسمية، لا سيما في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث تسبب سوء الأحوال الجوية وانهيار الجسور وانقطاع الطرق في عزل آلاف العالقين.

-خلا-