قائد عام شرطة رأس الخيمة 2 ديسمبر انطلاقة مسيرة الخير والنماء

رأس الخيمة في 2 ديسمبر/ وام / أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن عيد الاتحاد الـ54 يشكل فرصةً للتأمل في مسيرة الأعوام الماضية المليئة بالإنجازات المثمرة، واستذكار التاريخ العريق والقيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة كما يمثل مناسبة لاستشراف المستقبل برؤية طموحة قوامها الاستدامة، من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تعزز ثقتهم وقدرتهم على قيادة مسيرة التطور في المرحلة المقبلة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن مواصلة الجهود وابتكار مبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا الثقافي وقيمنا المجتمعية وتنوع نسيجنا الوطني، كلها عوامل تسهم في بناء غدٍ أفضل ومستقبل مشرق للوطن، وتفتح آفاقاً واسعة للإبداع والابتكار.

وقال إن حكومات الإمارات السبع لم تتوانَ عن إطلاق المبادرات في مختلف القطاعات الحيوية، من الطاقة والفنون والتعليم والعقارات وصولاً إلى الفضاء، لافتاً إلى أن هذه المبادرات لم تستهدف فئة محددة، بل شملت جميع شرائح المجتمع من كبار وصغار وأصحاب الهمم والطلاب والموظفين والمستثمرين. كما ساهم تنوّع المعارض العالمية التي استضافتها الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية منفتحة تحتضن مختلف الجنسيات والثقافات.

وأكد اللواء النعيمي أن الرهان على المستقبل هو رهان على الشباب، مشيراً إلى أن الاستثمار في قدراتهم وتجهيزهم بالمعارف والمهارات التي تواكب التغيرات المتسارعة في العالم والتكنولوجيا، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق طموح قيادة الدولة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، والوصول إلى الريادة والصدارة بحلول مئوية الاتحاد في العام 2071.