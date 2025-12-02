البرلمان العربي للطفل: عيد الاتحاد يبرز إرادة شعب اتخذ من الوحدة منهجا

الشارقة في 2 ديسمبر/ وام / أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 مناسبة وطنية عزيزة تمثل تجسيداً حياً لمسيرة العطاء والبناء التي قادت الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة ورمزاً لإرادة شعب اتخذ من الوحدة منهجاً ومن التميز غاية.

وقال إن عيد الاتحاد يشكل محطة وطنية غالية تذكرنا بتضحيات الآباء المؤسسين وجهودهم الحثيثة لبناء صرح وطني شامخ حيث شكلت رؤيتهم الثاقبة أساساً لنهضة شاملة جعلت الدولة نموذجاً يُحتذى به في مجالات التنمية المستدامة والابتكار.

وأضاف إن الإنجازات التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات خاصة في مجال رعاية الطفولة وتمكين الشباب تعكس حرص القيادة على بناء الإنسان وتوفير كل مقومات النجاح للأجيال المقبلة مؤكداً أن البرلمان العربي للطفل يولي أهمية كبيرة لتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى النشء وغرس مفاهيم المواطنة الفاعلة في نفوسهم بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة التطور والازدهار.