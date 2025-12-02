"التسجيل العقاري بالشارقة": عيد الاتحاد ذكرى تعزز قوة الإمارات ونهضتها

الشارقة في 2 ديسمبر/ وام / قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة : نحتفي في عيد الاتحاد الـ 54 بمسيرة من الإنجازات الاستثنائية التي رسّخت مكانة دولتنا كواحدة من أكثر دول العالم تقدمًا وابتكارًا والتي أثبتت منذ تأسيسها أن الإيمان بالاتحاد قادر على تحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل يصنعه أبناء الوطن بثقة وإصرار.

وأكد أن هذا اليوم يمثل محطة ملهمة نستعيد فيها الإرادة التي بنت وطناً يضاهي أهم التجارب التنموية في العالم ويعكس رؤية قيادة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها وإن ما تحقق على أرض الإمارات هو نتاج عمل جماعي وروح وطنية موحدة جعلت من الاتحاد قوة دافعة نحو آفاق جديدة من النمو والتطور.

وأضاف : نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الجاد لتعزيز تنافسية القطاع العقاري وتطوير خدماتنا وتوظيف التقنيات الحديثة التي تدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والرخاء وأن تستمر الإمارات نموذجًا يُحتذى في التنمية والتلاحم الوطني.

من جانبه قال عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: يأتي عيد الاتحاد الـ 54 ليعكس قصة بناء استثنائية بدأت بفكرة الاتحاد وتحوّلت إلى مشروع حضاري متكامل يلامس حياة كل من يعيش على هذه الأرض ففي هذا اليوم نستذكر الجهود التي أرست دعائم دولة قوية متماسكة ومُلهِمة في طموحها وإنجازاتها المستمرة.

وأكد أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى وطنية بل هي احتفاء بروح العمل والإبداع التي ميّزت الإمارات ورسّخت قيم التعاون والانتماء والعطاء في نفوس أبنائها والتي استطاعت أن تبني اقتصادًا مرنًا ومجتمعًا متماسكًا وبيئة تشجع الابتكار وتعزز الرفاه وجودة الحياة.