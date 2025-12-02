بلدية دبا الحصن: عيد الاتحاد رمز للقرار التاريخي الذي جمع الإمارات تحت راية واحدة

الشارقة في 2 ديسمبر/ وام / قال سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة وطنية عزيزة نستحضر فيها الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها مؤكداً أن هذا اليوم يجسد رحلة بناء راسخة بدأت قبل أكثر من خمسة عقود وتحولت خلالها الإمارات إلى نموذج استثنائي في التنمية والتلاحم الوطني.

وأضاف ن الثاني من ديسمبر ليس مجرد تاريخ وذكرى بل هو رمز للقرار التاريخي الذي جمع الإمارات تحت راية واحدة وأطلق رؤية تنموية قادها القادة المؤسسون بعزم وإصرار لتثمر دولة مزدهرة تمتلك بنية حديثة واقتصاداً متقدماً وتعمل بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد لهذا العام هو أيضاً فرصة لتجديد العهد لقيادتنا التي تواصل العمل بلا توقف من أجل رفعة الوطن وترسيخ قيم الإنسانية والتسامح وتعزيز حضور الإمارات على خريطة العالم كوجهة للتطور والابتكار وجودة الحياة.