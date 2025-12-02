مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: عيد الإتحاد يجسد نموذجا لدولة غطت مبادراتها الإنسانية مختلف دول العالم

الشارقة في 2 ديسمبر/ وام / قالت حمدة المحرزي نائب مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية إن عيد الاتحاد الـ54 يشكل محطة تأمل لكل إنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنه يجسّد نموذجاً لدولة قامت على رعاية واحتضان جميع فئاتها الاجتماعية وبشكلٍ خاص الأطفال الذين جعلت حمايتهم وتنمية قدراتهم أولويةً وطنيةً ثابتة ونجحت الدولة بحكمة قيادتها في تحويل قيم العدالة والتكافل إلى منظومة حياةٍ يتشارك فيها الجميع الأمن والكرامة والفرص وامتد أثرها ليصل إلى مجتمعاتٍ عديدة حول العالم عبر مبادرات إنسانية وتنموية مستدامة.

وأضافت: في مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية نفخر بأن نحمل جزءًا من هذه الرؤية الإماراتية إلى العالم من خلال مشاريعنا التي تركز على حماية الأطفال وتمكين المجتمعات ونؤمن أن حماية الطفل تبدأ ببناء أنظمة قوية وشاملة ترتكز على الحماية والمناصرة وبناء القدرات ونعمل بروح الاتحاد على نقل نموذج الإمارات الإنساني القائم على الالتزام والتنمية والشراكة ليبقى عنوانًا للإنسانية والوعي والمسؤولية في كل مكان.