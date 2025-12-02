مؤسسة "كلمات": عيد الإتحاد محطة لإستحضار منجزات الدولة

الشارقة في 2 ديسمبر/ وام / قالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات إن عيد الاتحاد الـ54 محطة وطنية راسخة للتأمل في مسيرة الإمارات واستحضار ما حققته من منجزات عبر ترسيخ المعرفة في صميم نهضتها ومسار نموها فحين نستثمر في التعليم ونحفّز الإبداع ونضمن لكل طفل فرصة القراءة والاكتشاف فإننا نبني مجتمعاً واثقاً متطلعاً ومؤهلاً للمستقبل واليوم نرى أجيالاً من الشباب تمتلك أدوات التفكير النقدي وتسهم بفخر في مسيرة التقدم العلمي والاقتصادي والثقافي.

وأضافت: في مؤسسة كلمات نفخر بأن نكون جزءاً من هذا المسار الوطني فمن خلال مبادراتنا نعمل على إتاحة الكتب والمعرفة لجميع الأطفال على اختلاف ظروفهم ونؤمن بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في أن ينعم بمتعة القراءة ويستمد أثرها في بناء وعيه وشخصيته و إن التزامنا بتعزيز العدالة المعرفية يجسّد رؤية دولة الإمارات في تمكين الإنسان.