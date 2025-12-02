بيت الحكمة : عيد الاتحاد يجسد مكانة الدولة في مسيرة التنمية المستدامة

الشارقة في 2 ديسمبر/ وام / قالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: تحتفل دولتنا بعيد الاتحاد الـ54 بروح تجسد مكانة الثقافة كركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة منذ قيام الدولة فالمعرفة في كل مرحلة كانت القوة التي توجه الطموح وتمنح الإنسان الإماراتي قدرة أكبر على الإبداع والانفتاح.

وأضافت أن بيت الحكمة يجسد هذه الرؤية بجعل الثقافة فضاءً يجمع الجميع تحت سقف واحد فهو بيت لكل محب للمعرفة يفتح أبوابه للقراء والمبدعين والباحثين ليجدوا فيه بيئة تحتضن الفضول الفكري وتشجع على الحوار وتحتفي بقيمة الكتاب ودور المعرفة في نهضة الإنسان ومن خلال برامجه ومبادراته وفعالياته يرسخ بيت الحكمة حضور دولة الإمارات على الخريطة الثقافية إقليمياً وعالمياً ويسهم في نشر الفكر وتبادل المعرفة ليعكس روح الإمارات القائمة على الانفتاح والابتكار ويؤكد أن المعرفة هي طريق التقدم ورأس المال الحقيقي في مسيرة التنمية.