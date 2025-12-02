جمعية الصحفيين الإماراتية تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

دبي في 2 ديسمبر/ وام / احتفلت جمعية الصحفيين الإماراتية بعيد الاتحاد الـ 54، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وجمع من الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المحيصنة 2 في دبي.

ورفعت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار ورفعة المكانة.

وأكدت أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية بارزة تجسد ما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات نوعية ضمن مسيرة التنمية الشاملة، مشيدة بالدور الحيوي للإعلام الوطني في توثيق هذه المسيرة وترسيخ الهوية الإماراتية.

وأضافت أن هذه الذكرى الغالية تستحضر قيم الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين “طيب الله ثراهم”، الذين وضعوا أسس قيام دولة راسخة، واصلت مسيرتها بثبات حتى حققت في عيد الاتحاد الرابع والخمسين مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتضمن برنامج الاحتفال جلسة حوارية بعنوان "حديث الاتحاد”، استذكر خلالها المشاركون محطات تطور الدولة على مدى 54 عاماً، وما حققته من نهضة وتنمية شاملة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الإعلامي الذي شهد تطوراً نوعياً جعل الإمارات في مقدمة الدول المتقدمة عالمياً في مؤشرات الأداء والابتكار الإعلامي.

وأكد المشاركون أن تجربة الاتحاد شكلت واحدة من أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، كما استعرضوا مسيرة الإعلام الإماراتي الذي استطاع خلال فترة وجيزة ترسيخ مكانته كقطاع رائد في توظيف التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي ومنصات النشر والبث الرقمي.

وفي نهاية الحفل رفع الصحفيون علم دولة الإمارات أمام مقر الجمعية تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.