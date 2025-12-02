أمين عام مجلس التعاون: إستراتيجية خليجية للذكاء الاصطناعي خلال ديسمبر الحالي

المنامة في 2 ديسمبر/ وام / أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها مملكة البحرين، تأتي في توقيت استثنائي لترسخ مكانة المجلس ككتلة إقليمية موحدة وراسخة، كاشفاً عن حزمة من المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي ستغير وجه المنطقة، أبرزها مشروع "السكك الحديدية الخليجية"، وتطوير منظومة الدفاع المشترك عبر مشروع "القبة الصاروخية"، واعتماد إستراتيجية موحدة للذكاء الاصطناعي.

وأكد معاليه خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مساء اليوم بالمركز الإعلامي للقمة أن مشاريع البنية التحتية المشتركة قطعت أشواطاً كبيرة، مشيراً بصفة خاصة إلى مشروع السكك الحديدية الذي سيحدث نقلة نوعية في حركة التنقل والسياحة البينية.

وقال: هذا المشروع سيمنح المواطن الخليجي خيارات تنقل غير مسبوقة؛ حيث سيتمكن المسافر من الوصول من الرياض إلى الكويت في غضون ساعتين ونصف عبر القطار، مما سيعزز السياحة والترابط الاجتماعي، مشبهاً المشروع بنجاح تجربة "اليوروستار" في أوروبا.

وعلى صعيد الطاقة، أشاد معاليه بنجاح هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً أن المشروع لم يكتفِ بضمان أمن الطاقة للدول الأعضاء، بل تجاوز ذلك إلى الربط مع جنوب العراق، مع طموحات للتوسع نحو دول عربية أخرى، مما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة للمجلس.

وكشف الأمين العام عن مواكبة المجلس للثورة التقنية من خلال تشكيل فريق متخصص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وأعلن أنه من المقرر اعتماد إستراتيجية خليجية للذكاء الاصطناعي خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعد إقرار الدليل الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام هذه التقنيات، مؤكداً أن دول المجلس تتحرك ككتلة واحدة لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي.

ورداً على التساؤلات حول التباين في وجهات النظر، شدد الأمين العام على أن الاختلاف في الآراء داخل الغرف المغلقة هو ظاهرة صحية تثري النقاش، لكنه أكد "مخرجاتنا واحدة، وسياساتنا الخارجية موحدة. نحن نقف كرجل واحد في القضايا المصيرية، ولنا صوت مسموع ومكانة دولية مرموقة، وسفراؤنا ودبلوماسيونا يتحركون بتنسيق كامل في كافة المحافل الدولية".

وكشف معاليه عن تطورات نوعية في العمل العسكري المشترك، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة لوزراء الدفاع أسفرت عن تبني 5 نقاط جوهرية لتعزيز القدرات الدفاعية وأعلن عن العمل القائم على مشروع "القبة الصاروخية الخليجية المشتركة"، واصفاً إياه بالمشروع الحيوي الذي سيعزز من قدرة دول المجلس على حماية أجوائها وسيادتها، ويجسد مفهوم الأمن الجماعي.

وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أن القادة والوزراء المعنيين عازمون على تذليل هذه العقبات للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.

وعن العلاقات التجارية الدولية، توقع الأمين العام اقتراب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، حيث تم الانتهاء فنياً من المفاوضات مع كل من باكستان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وتنتظر التوقيع النهائي.

وأشار إلى إحراز تقدم بنسبة كبيرة في المفاوضات مع المملكة المتحدة، في حين لا تزال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تواجه بعض التعقيدات الفنية.

وأعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تفاؤله الكبير برئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية، مؤكداً أن قمة المنامة ستكون علامة فارقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما تحمله من ملفات تلامس تطلعات الشعوب الخليجية في الأمن والرخاء والتكامل.