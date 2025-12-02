منتخبنا الوطني يلتقي نظيره الأردني غدا في كأس العرب لكرة القدم

الدوحة في 2 ديسمبر/ وام/ يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا مع منتخب الأردن الشقيق في استاد البيت ضمن مواجهات المجموعة الثالثة لكاس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال الروماني أولاريو كوزمين مدرب المنتخب خلال المؤتمر الصحفي اليوم :" مباراة الغد ستكون صعبة أمام منتخب قوي. منتخب الأردن يقدم كرة قدم عالية الجودة، ومن الممتع اللعب أمامه، فمثل هذه المباريات تحمل دائما الكثير من الضغوط، ولكن آمل أن يتخلص فريقي من الضغوط، ويظهر بأفضل مستوى".

من جانبه، قال جمال السلامي مدرب منتخب الأردن :" نريد أن نبدأ اللقاء بشكل جيد، لتكون حظوظنا قوية للذهاب بعيدا في المسابقة، اذ نخوض مباراة افتتاحية قوية أمام منتخب الإمارات".

وتابع :" نخوض منافسات البطولة استعدادا للمشاركة في كأس العالم، وهي محطة مهمة بالنسبة لنا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".