"التنمية الأسرية": الاتحاد إرث متجدد والإمارات تصنع المستقبل

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام / أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الاتحاد إرث متجدد، والأسرة الإماراتية شريك رئيس في صنع المستقبل.

ولفتت إلى أن الاتحاد كان وما زال أعظم الإنجازات في تاريخ دولة الإمارات، وقاعدة النهوض التي انطلقت منها مسيرتها التنموية المتسارعة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي وضعت الإنسان في قلب عملية البناء والتنمية، ورسخت القيم النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين غرسوا معاني الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى في التنمية والاستقرار وصناعة المستقبل.

وقالت سعادتها في تصريح لها بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: " إن احتفاءنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة هو احتفاء بمسيرة مجيدة من العطاء والريادة، قادتها قيادة حكيمة آمنت بقدرة أبناء الوطن على صناعة المستقبل، ورسخت نموذجاً تنموياً فريداً يقوم على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالإنسان".

وأوضحت الرميثي أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية متجددة لتأكيد التزام مؤسسة التنمية الأسرية بدورها الحيوي في تعزيز استقرار الأسرة ورفاه المجتمع، من خلال برامج وخدمات اجتماعية رائدة تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة وتواكب احتياجات الأسرة الإماراتية في مختلف مراحلها.

وأكدت أن المؤسسة، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصل تنفيذ مبادرات نوعية تعزّز جودة حياة الأسرة، وترسخ قيم التلاحم والتماسك المجتمعي، وتدعم تمكين كبار المواطنين، بما يجسد روح الاتحاد ويمضي بمكتسباته نحو آفاق جديدة من النمو والتميز.

وشددت سعادتها على أن الاتحاد رؤية حضارية أدركت منذ بداياتها أن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، فمن الأسرة تنطلق القيم التي تحفظ هوية المجتمع، ومنها تتشكل لبنات الانتماء والولاء والعمل الوطني.