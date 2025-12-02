رئيس الدولة وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 الذي أقيم في متحف زايد الوطني

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 الذي أقيم في متحف زايد في أبوظبي تحت شعار "متحدين".

وقد شهد الحفل كل من .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما حضر الحفل.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وجسد الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54 روح اتحاد دولة الإمارات واستحضر ماضيها العريق ومسيرتها الحديثة وإنجازاتها الحضارية بجانب طموحاتها التي ترسم ملامح مستقبلها.

واحتفى بإرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقيمه الأصيلة التي أسهمت في تشكيل هوية دولة الإمارات.

وتضمن الحفل عرضاً لمقتنيات تاريخية توثّق رحلة الدولة عبر الزمن منها قطع ضمن مقتنيات متحف زايد الوطني وشملت "لؤلؤة أبوظبي" وهي لؤلؤة طبيعية عمرها حوالي 8000 عام تُعد من أقدم اللآلئ في العالم بجانب سيوف برونزية عُثر عليها في موقع "ساروق الحديد" أحد أبرز مواقع صناعة المعادن القديمة إضافة إلى مجموعة من العقيق الأحمر الذي كان متداولاً منذ 5000 عام فضلاً عن عملات تاريخية نادرة تعد من أوائل العملات في المنطقة، و"أداة الكَمال" وهي أداة ملاحية خشبية استخدمت لقياس ارتفاع النجوم وتسهيل السفر عبر البحار..كما شملت مركبة تعود للمغفور له الشيخ زايد كان يستخدمها في الستينيات وغيرها من المعروضات التي توثق تاريخ الإمارات .. وقدمت الفرق الإبداعية والتقنية تاريخ الدولة من خلال رحلة بصرية وعروض ضوئية وأزياء مستوحاة من التراث الإماراتي ومقطوعات أوركسترا وفنون شعبية حيث جمع الحفل فنانين من مختلف الأعمار والخلفيات تعبيراً عن دور كل من أسهم في كتابة قصة دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة عبر مختلف الأجيال.

كما شارك في الحفل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت عملاً خاصاً في مشاركتها الأولى عبر عن روح دولة الإمارات والقيم التي تجمع أبناءها.

وجرى بث الحفل مباشرة عبر المنصات الرقمية الرسمية لعيد الاتحاد لإتاحة الفرصة لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له من المشاركة في الاحتفال.