الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام/ شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة الذي أقيم مساء اليوم في متحف زايد الوطني في أبوظبي.

كما شهدت الحفل سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وعدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة.

تضمن الحفل عرضًا بصريا حول ماضي الإمارات العريق ومسيرتها الحديثة وأبرز إنجازاتها وطموحاتها التي ترسم ملامح مستقبلها.

كما تضمن الحفل عروضا ضوئية وأزياء مستوحاة من التراث الإماراتي ومقطوعات أوركسترالية وعروضا للفنون الشعبية.

كما شهد الحفل الظهور الأول للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدّمت عملًا موسيقيًا بمناسبة عيد الاتحاد.